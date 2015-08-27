Багненко Ф.С.

Скорая медицинская помощь: Национальное руководство

«Национальное руководство по скорой медицинской помощи содержит актуальную информацию, основанную как на практическом опыте авторов, так и на публикациях, включающих результаты научных исследований в области неотложной медицины. Структура руководства включает разделы, посвященные организационным и экономическим аспектам практической деятельности специалистов до госпитального и стационарного этапов скорой медицинской помощи. Данное обстоятельство обусловлено введением в законодательство норм, качественно меняющих систему функционирования скорой медицинской помощи. Частные вопросы неотложной медицины представлены по единому плану и включают сведения об этиологии, патогенезе, схемах медикаментозной терапии и лечебных мероприятий. Руководство содержит главы, посвященные актуальным в настоящее время разделам неотложной медицины — стационарным отделениям скорой медицинской помощи, гипербарической оксигенации, огнестрельным и взрывным ранениям, вопросам взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины катастроф и др. Издание предназначено для врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, врачей интернов и клинических ординаторов, обучающихся по специальности «Скорая медицинская помощь», организаторов и руководителей здравоохранения, специалистов медицины катастроф, для врачей других клинических специальностей, по роду трудовых функций оказывающих скорую медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, а также для студентов медицинских вузов и колледжей.»