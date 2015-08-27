Скорая медицинская помощь: Национальное руководство

Тема в разделе "Разное", создана пользователем Jerrom, 27 авг 2015.

  1. Jerrom

    Jerrom Сергей

    Багненко Ф.С.
    Скорая медицинская помощь: Национальное руководство

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    Издательство: ГЭОТАР-Медиа
    Жанр: Анестезиология и реаниматология

    Качество: Хорошее
    Страниц: 888
    Формат: pdf, fb2, epub

    «Национальное руководство по скорой медицинской помощи содержит актуальную информацию, основанную как на практическом опыте авторов, так и на публикациях, включающих результаты научных исследований в области неотложной медицины. Структура руководства включает разделы, посвященные организационным и экономическим аспектам практической деятельности специалистов до госпитального и стационарного этапов скорой медицинской помощи. Данное обстоятельство обусловлено введением в законодательство норм, качественно меняющих систему функционирования скорой медицинской помощи. Частные вопросы неотложной медицины представлены по единому плану и включают сведения об этиологии, патогенезе, схемах медикаментозной терапии и лечебных мероприятий. Руководство содержит главы, посвященные актуальным в настоящее время разделам неотложной медицины — стационарным отделениям скорой медицинской помощи, гипербарической оксигенации, огнестрельным и взрывным ранениям, вопросам взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины катастроф и др. Издание предназначено для врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, врачей интернов и клинических ординаторов, обучающихся по специальности «Скорая медицинская помощь», организаторов и руководителей здравоохранения, специалистов медицины катастроф, для врачей других клинических специальностей, по роду трудовых функций оказывающих скорую медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, а также для студентов медицинских вузов и колледжей.»
     

    Вложения:

    Jerrom, 27 авг 2015
    #1
  2. Kilmobile

    Kilmobile Игорь Казанский

    И вы называете это книгой?
     

    Kilmobile, 27 авг 2015
    #2
  3. Jerrom

    Jerrom Сергей

    Вы хотите поговорить об этом? :)
     

    Jerrom, 27 авг 2015
    #3
  4. Seiko

    Seiko Никанор Н.

    Так себе писание...
     

    Seiko, 28 авг 2015
    #4
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